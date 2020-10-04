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أخبار المناطق > بالفيديو.. شاب يرفض 4 عروض وظيفية من هيئات حكومية ليكمل مشروعه ويحقق حلمه
04/10/2020   8:47 ص

بالفيديو.. شاب يرفض 4 عروض وظيفية من هيئات حكومية ليكمل مشروعه ويحقق حلمه

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استعرض تقرير إخباري قصة إصرار شاب سعودي على تحقيق حلمه، وتمكنه من صناعة ماكينة سعودية لتغليف القهوة.

وقال الشاب محمد المرشدي، في تقرير لـ”الإخبارية”، إن فكرة مشروعه بدأت في المنزل عام 2017، بعدما وجد أن هناك مشكلة تواجه المحامص في التغليف، وهي الاعتماد على العمالة اليدوية.

وأضاف أنه تمكن من صناعة النسخة الأولى من الماكينة وتسليمها لإحدى المحامص، وبعد ذلك قرر إنشاء شركة تقدم حلولا صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفق “أخبار 24”.

وأشار التقرير إلى أن المرشدي رفض عروضا وظيفية من 4 هيئات حكومية، ليكمل مشروعه ويحقق حلمه الذي ابتدأه من مجلس منزله.

بالفيديو.. شاب يرفض 4 عروض وظيفية من هيئات حكومية ليكمل مشروعه ويحقق حلمه

أخبار المناطق
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