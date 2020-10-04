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أخبار محلية > “الصحة” توجه نصائح لمرضى الربو لتجنب الإصابة بـ”كورونا”
04/10/2020   8:48 ص

“الصحة” توجه نصائح لمرضى الربو لتجنب الإصابة بـ”كورونا”

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وجّهت وزارة الصحة، نصائح لمرضى الربو من أجل تجنب الإصابة بفيروس “كورونا”، والالتهابات التنفسية الأخرى.  

ودعت الوزارة إلى الاستمرار بالخطة العلاجية الموصوفة من قِبل الطبيب؛ وذلك للمساعدة على تقليل خطر الإصابة بنوبة ربو؛ بسبب أي فيروس تنفسي.  

ونصحت بالابتعاد عن مثيرات ومهيجات الربو المعتادة، سواء مواد كيميائية أو غباراً وغيرها، إلى جانب تطبيق الإجراءات الوقائية الأخرى. 

 

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توجه نصائح لمرضى الربو لتجنب الإصابة بـ”كورونا”

أخبار محلية
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