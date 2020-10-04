“الزكاة والدخل” ترد على الاستفسارات الخاصة بضريبة التصرفات العقارية.. وتُصدر دليلاً شاملاً

تعقد الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشة عمل ظهر اليوم (الأحد)، حول ضريبة التصرفات العقارية.
ويستعرض المتحدث الرسمي للهيئة حمود الحربي خلال الورشة، الفارق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية فيما يتعلق بالمبيعات العقارية.
ويجيب الحمود على الاستفسارات الواردة حول ضريبة التصرفات العقارية، مبيناً إجراءات دفعها.
ونشرت الهيئة عبر صفحتها على “تويتر”، دليل ضريبة التصرفات العقارية، لتوضيح تفاصيل تطبيقها بنسبة 5% على المبيعات العقارية، والاستثناءات الخاصة بها. وفق “أخبار 24”.
📽 | ندعوكم لحضور ورشة عمل
“ضريبة التصرفات العقارية” عن بعد من خلال البث المباشر بتنظيم من #الزكاة_والدخل
للتسجيل:https://t.co/VpRLy1se1f
🕜 | 2:00م
🗓 | 4 اكتوبر 2020م pic.twitter.com/fwkAxazq1a
— الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa) October 3, 2020