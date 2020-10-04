نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الزكاة والدخل” ترد على الاستفسارات الخاصة بضريبة التصرفات العقارية.. وتُصدر دليلاً شاملاً
04/10/2020   8:48 ص

“الزكاة والدخل” ترد على الاستفسارات الخاصة بضريبة التصرفات العقارية.. وتُصدر دليلاً شاملاً

+ = -
664

تعقد الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشة عمل ظهر اليوم (الأحد)، حول ضريبة التصرفات العقارية.  

ويستعرض المتحدث الرسمي للهيئة حمود الحربي خلال الورشة، الفارق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية فيما يتعلق بالمبيعات العقارية.  

 ويجيب الحمود على الاستفسارات الواردة حول ضريبة التصرفات العقارية، مبيناً إجراءات دفعها.  

ونشرت الهيئة عبر صفحتها على “تويتر”، دليل ضريبة التصرفات العقارية، لتوضيح تفاصيل تطبيقها بنسبة 5% على المبيعات العقارية، والاستثناءات الخاصة بها.  وفق “أخبار 24”. 

“الزكاة والدخل” ترد على الاستفسارات الخاصة بضريبة التصرفات العقارية.. وتُصدر دليلاً شاملاً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885114595.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.