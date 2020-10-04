“الموارد البشرية”: الاستعانة بنظام “ذكاء اصطناعي” لرصد حالات السعودة الوهمية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن استخدام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام “ذكاء اصطناعي”؛ لمتابعة حركة المُشتركين وعمليات التسجيل من أجل رصد أي حالات بها “سعودة وهمية”.
وأوضحت الوزارة وفقاً لـ”عكاظ”، أن هذا النظام يُتابع حركة تسجيل المُشتركين ويقوم بتحليلها بناء على معايير معينة؛ لاكتشاف الحالات المشبوهة وإحالتها للتفتيش الميداني للتحقق، ومن ثم تسجيل المُخالفات والعقوبات.
ولفتت إلى أنها تتعاون دائماً مع المؤسسة للتحقق من صحة بيانات المُسجلين لرصد “السعودة الوهمية”، مشيرةً إلى أنه في حال ثبوت وجود مخالفة على أي منشأة يُطبق عليها عقوبات بغرامة مالية تصل إلى ضعف مبلغ الاشتراكات المُستحقة عن تلك الفترة المُسجلة أو 10 آلاف ريال، مع منعها من الاستقدام.