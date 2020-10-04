“الأرصاد” تنبه: أمطار وسحب رعدية وسيول في عدد من المناطق ورياح وأتربة مثارة في أخرى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد) تنبيهات بأمطار وسحب رعدية، ونشاط للرياح السطحية، في عدد من مدن المملكة.
وأوضحت إدارة الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة، وجازان، وعسير ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة مع سيول، ونشاط الرياح السطحية مما يؤدي لتدني مدى الرؤية، مبينة أن الحالة ستبدأ عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى السابعة مساء، عدا منطقة جازان حيث ستستمر في بعض المدن حتى 9 مساء.
وقالت إن عدداً من المدن بمناطق الباحة، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ستشهد أمطاراً وسحباً رعدية، ورياحاً نشطة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الحالة ستبدأ في المدينة المنورة، والباحة عند الواحدة ظهراً، وتستمر حتى التاسعة مساء، وفي مكة عند الثالثة بعد الظهر، وتستمر الحالة في جميع تلك المناطق حتى التاسعة مساء.
وأبانت أن عدداً من المدن بمنطقتي حائل وتبوك ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، حيث ستبدأ الحالة في حائل العاشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساء، وفي تبوك تبدأ 8 صباحاً وتستمر حتى السابعة مساء.