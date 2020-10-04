دراسة حديثة تحذر من تناول القهوة قبل الإفطار لهذه الأسباب

كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة باث البريطانية، أن شرب القهوة قبل الإفطار قد يضعف السيطرة على مستويات السكر في الدم، مبينةً أنها تعد عامل خطر للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.
وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 29 شخصاً بالغاً، وطلب منهم أن يتبعوا سلوكاً مختلفاً خلال فترة الليل من أجل رصد تأثير النوم وشرب القهوة على عملية التمثيل الغذائي.
وقامت الفئة الأولى بالنوم بشكل جيد ومتواصل لكن مع استهلاك مشروب محلي بالسكر عند الاستيقاظ من النوم، والفئة الثانية جرى إيقاظ المشاركين فيها كل ساعة لمدة 5 دقائق، وفي الصباح تم إعطاؤهم المشروب المحلي بالسكر. وفق “أخبار 24”.
أما الفئة الثالثة خضعوا لنوم متقطع وتم إيقاظهم باستمرار وفي الصباح شربوا قهوة سوداء وقوية قبل 30 دقيقة من استهلاك المشروب المحلي بالسكر.
وأشارت النتائج إلى أن ليلة واحدة من النوم المضطرب لا تؤثر بشدة لكن الخطر الأكبر يكمن في شرب القهوة، وفي المقابل أدى استهلاك القهوة السوداء إلى زيادة استجابة سكر الدم لوجبة الفطور بنسبة تقارب 50 %.
من جانبه، قال البروفيسور جيمس بيتس، إنه يُفضل عدم تناول القهوة القوية في غضون ساعة قبل تناول وجبة الإفطار الغنية بالكربوهيدرات، مبيناً أن القهوة لها تأثير على عملية الأيض والتحكم في مستويات السكر في الدم.