انخفض عدد الدول والمناطق المعزولة التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس السبت، إلى 9 دول، بعد إعلان “جزر سليمان” تسجيل أول إصابة بالفيروس.
وقال رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، في خطاب تلفزيوني إن بلاده خسرت وضعها كدولة خالية من كوفيد-19، بعد إصابة طالب، وصل مؤخرا من الفلبين في رحلة أعادت 96 مواطنا.
ودعا سوغافاري مواطنيه الـ600 ألف، إلى الحفاظ على الهدوء، مشيرًا وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن البلاد فعلت عملية تتبع المخالطين، وأقرت تدابير من شأنها منع انتشار الفيروس. وفق “أخبار 24”.
وكانت جزر سليمان قد أغلقت الحدود في مارس 2020، إلا أنها استجابت مؤخرًا لضغط عائلات 400 طالب عالقين في الفلبين، ونظمت رحلات لعودتهم، كانت أولها الثلاثاء الماضي.