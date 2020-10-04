نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خادم الحرمين الشريفين يوافق على عدد من قرارات “المجلس الصحي”
04/10/2020   1:21 م

خادم الحرمين الشريفين يوافق على عدد من قرارات “المجلس الصحي”

+ = -
859

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد) على عدد من القرارات الخاصة بالمجلس الصحي السعودي.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور نهار العازمي، إن من القرارات التي وافق عليها خادم الحرمين؛ توحيد رموز الطوارئ في الحالات الطارئة والكوارث بين جميع القطاعات الصحية في المملكة، مع إضافة اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال.

وأضاف أن الموافقة شملت قيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد القواعد اللازمة للإفصاح عن الأحداث الجسيمة التي تقع في المرفق الصحي ورفعها إلى المجلس الصحي السعودي لمعالجة عددٍ من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، وإيصال المعلومات بالشكل الصحيح. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه تمت الموافقة على قيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد تقرير سنوي عن الأحداث الجسيمة في جميع القطاعات الصحية لغرض التعلم والمقارنة، وإعداد التنظيمات التطويرية للحد من تلك الأحداث، والتأكيد على القطاعات الصحية بإجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف المواليد سواء كانت إلكترونية أو ورقية.

وثمّن العازمي الاهتمام الذي توليه قيادة وحكومة المملكة للارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، وتنظيمها ونشرها في جميع المناطق وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية.

خادم الحرمين الشريفين يوافق على عدد من قرارات “المجلس الصحي”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885114636.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.