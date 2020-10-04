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أخبار محلية > “الكهرباء”: اكتمال تركيب أكثر من 25 ألف كلم من الألياف الضوئية وربط أكثر من 531 ألف منزل
04/10/2020   1:21 م

“الكهرباء”: اكتمال تركيب أكثر من 25 ألف كلم من الألياف الضوئية وربط أكثر من 531 ألف منزل

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قالت الشركة السعودية للكهرباء، إن شركة ضوئيات المتكاملة التابعة لها أكملت تركيب أكثر من 25 ألف كلم من كوابل الألياف الضوئية في المملكة.

وأوضحت الكهرباء أن شركة ضوئيات تمكنت من ربط أكثر من 531 ألف منزل في 9 مناطق تشمل: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والشرقية، بالإضافة إلى حائل، والجوف، والحدود الشمالية والقصيم.

وأبانت أن مد كوابل الألياف الضوئية يمّكن مقدمي خدمات الاتصالات من توفير شبكات النطاق العريض عالي السرعة للمستخدم النهائي. وفق “أخبار 24”.

وتمتلك شركة ضوئيات شبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من 83 ألف كيلومتر في مختلف مناطق المملكة، ما يسهم في سرعة إنجاز مشاريع خدمات النطاق العريض، التي يتم تنفيذها برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

“الكهرباء”: اكتمال تركيب أكثر من 25 ألف كلم من الألياف الضوئية وربط أكثر من 531 ألف منزل

أخبار محلية
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