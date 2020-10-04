بالفيديو.. تعرف على فئة الخمسة ريالات الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، طرح ورقة جديدة من فئة الخمسة ريالات، مصنوعة من مادة البوليمر، يبدأ تداولها من غد الإثنين 5 أكتوبر 2020.
وتتميز الورقة الجديدة بأنها صديقة للبيئة وأكثر أمانًا، كما تتحمل درجات الحرارة والرطوبة، كما أنها لا تتلف عند تعرضها للطي. وفق “أخبار 24”.
وتتميز الورقة بسطح ناعم، خال من المسامات ومقاوم للأوساخ، ويعد تداولها تحولًا رائدًا في طباعة العملات في المملكة.
وصنعت من مواد بتروكيماوية سعودية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
نحو خطوة جديدة لتطوير العملة الوطنية، أصدرت #مؤسسة_النقد فئة الخمسة ريالات الجديدة والمصنوعة من مادة البوليمر.#عملة_البوليمر#SAMA pic.twitter.com/6fmAWrG5d8
— SAMA | مؤسسة النقد العربي السعودي (@SAMA_GOV) October 4, 2020