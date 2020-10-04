نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. تعرف على فئة الخمسة ريالات الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر
04/10/2020   1:22 م

بالفيديو.. تعرف على فئة الخمسة ريالات الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر

+ = -
1236

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، طرح ورقة جديدة من فئة الخمسة ريالات، مصنوعة من مادة البوليمر، يبدأ تداولها من غد الإثنين 5 أكتوبر 2020.

وتتميز الورقة الجديدة بأنها صديقة للبيئة وأكثر أمانًا، كما تتحمل درجات الحرارة والرطوبة، كما أنها لا تتلف عند تعرضها للطي. وفق “أخبار 24”.

وتتميز الورقة بسطح ناعم، خال من المسامات ومقاوم للأوساخ، ويعد تداولها تحولًا رائدًا في طباعة العملات في المملكة.

وصنعت من مواد بتروكيماوية سعودية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

بالفيديو.. تعرف على فئة الخمسة ريالات الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885114641.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.