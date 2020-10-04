تخفيض عقود فنادق مكة للعام الماضي بنسبة 80% بسبب توقف موسمي الحج والعمرة

كشف رئيس لجنة الفنادق بالغرفة التجارية في مكة المكرمة عبد الله فلالي، عن تخفيض عقود فنادق مكة المكرمة للعام الماضي بنسب تصل إلى 80%.
وأوضح فلالي أنه تم عقد عدة لقاءات بين ملاك الفنادق وأمانة العاصمة المقدسة والمستثمرين، لتقريب وجهات النظر وتخفيف كافة الأضرار على جميع الأطراف بعد توقف موسمي الحج والعمرة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشار وفقا لـ”الوطن”، إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم التنازل عن 80 % من قيمة العقد السنوي، وهو ما قد يتجاوز المليار ريال التي تم إسقاطها عن المستثمرين، فيما يتحملون 20 % من قيمة العقد، ويتم تسليم المبلغ على دفعات.
ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتي للتيسير عليهم والنهوض بهم من جديد للعودة مرة أخرى في ممارسة العمل التجاري وتقديم أرقى الخدمات للزوار والمعتمرين، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تشغيل سوى 10 % من الفنادق الموجودة في مكة على أن تتم عودتها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
وأبان أنه سيتم خلال الاجتماعات المقبلة مع القطاعات الأخرى تحديد نسب محددة للإيجارات خلال الفترة القادمة، للمساهمة في عودة القطاع للعمل بشكل ملائم ومناسب.