بالفيديو.. عدد من أمراء مناطق المملكة يقدّمون التعازي لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح

قدّم عدد من أمراء مناطق المملكة اليوم (الأحد) التعازي لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في وفاة الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.
واستقبل أمير الكويت كلا من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الذين قدموا له التعازي في الفقيد.
كما تلقى أمير الكويت التعازي من مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.
فيديو | أمير منطقة #تبوك يقدم العزاء لأمير #الكويت في وفاة الشيخ صباح#الإخبارية pic.twitter.com/ObNuTk1k3C
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 4, 2020
فيديو | أمير #تبوك وعدد من الأمراء يقدمون واجب العزاء لأمير #الكويت في وفاة الشيخ صباح #الإخبارية pic.twitter.com/hetkVOrKuE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 4, 2020
وفق “أخبار 24”.