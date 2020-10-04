نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. عدد من أمراء مناطق المملكة يقدّمون التعازي لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح
04/10/2020   5:59 م

بالفيديو.. عدد من أمراء مناطق المملكة يقدّمون التعازي لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح

+ = -
1379

قدّم عدد من أمراء مناطق المملكة اليوم (الأحد) التعازي لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في وفاة الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل أمير الكويت كلا من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الذين قدموا له التعازي في الفقيد.

كما تلقى أمير الكويت التعازي من مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.

 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. عدد من أمراء مناطق المملكة يقدّمون التعازي لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885114655.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.