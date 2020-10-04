مصادر: “الجزائية” تقضي بالسجن وإغلاق “حساب” مواطن وصف أحد الدعاة بالمبتدع والجاهل

قضت المحكمة الجزائية في الرياض، بسجن مواطن تطاول على أحد الدعاة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه بالمبتدع والجاهل وحذّر من الافتتان به.
وذكرت مصادر أن المحكمة أصدرت حكماً بسجن المواطن مدة 15 يوماً، وإغلاق حسابه على موقع “تويتر” لمدة عامين لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية، وافتئاته على ولي الأمر دون مسوغ شرعي أو نظامي يخوله بالحكم على الأشخاص.
وأوضحت أن الحكم اكتسب صفة القطعية بعد أن رفضت محكمة الاستئناف المبررات التي ساقها المتهم للدفع بها ضد الحكم الأولي الصادر من المحكمة.
وقالت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ” إن المواطن ذكر أن ما حمله على الإساءة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مدعياً أن الداعية صاحب بدعة وضلال، حيث قال: ” قمت بواجبي الشرعي في إنكار المنكر علانية بما تقتضيه الأدلة الشرعية”.
وأضافت أن المواطن أشار إلى أن الرد على من أخطأ علانية ليس تشهيراً، معتبراً أن ما ذكره في حق الداعية جاء استناداً على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، والسلف الصالح، بمشروعية الرد على من خالف أحكام الشرع، والإنكار عليه، فإذا وقع المنكر علانية؛ وجب الإنكار علانية، وإذا وقع سراً وجب الإنكار سراً.