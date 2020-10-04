“الأمن السيبراني” يطلق برنامجًا تدريبيًا للتوظيف بالتعاون مع “هدف”

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” برنامجًا تدريبيًا للتأهيل للتوظيف في الأمن السيبراني.
ويهدف البرنامج لتأهيل خريجي الجامعات والكليات وتزويدهم بالمهارات اللازمة للأمن السيبراني، تفعيلًا لاتفاقية موقعة في شهر فبراير بين الهيئة و”هدف”.
ويستهدف البرنامج 500 متدرب من الجنسين من الطلبة حديثي التخرج في مجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة، يتم تدريبهم لمدة ستة أشهر تشتمل على دورات تدريبية متخصصة وتمارين سيبرانية والتدريب على رأس العمل واختبارات الشهادات الاحترافية في الأمن السيبراني. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “الهيئة” و”هدف”، قد دعيا الطلبة حديثي التخرج للتقديم في هذا البرنامج من خلال الرابط، على أن يكون آخر موعد للتسجيل للدفعة الأولى من هذا البرنامج يوم الأحد 11 أكتوبر، 2020.