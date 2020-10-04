متحدث الصحة: أمران يمكن من خلالهما اعتبار المصابين بكورونا متعافين

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المريض يصبح متعافياً من الإصابة بفيروس كورونا في حالتين أولهما: مرور 10 أيام منذ بدء الإصابة، والثانية أن يمر ثلاثة أيام متتالية بدون أي أعراض.
وأوضح العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الأحد)، أنه بعد هاتين الحالتين لا يلزم إجراء الفحوص المخبرية، إلا للراغبين في الاطمئنان على صحتهم.
وأشار إلى أن هناك نسبة معينة من الأشخاص المتعافين، تظهر نتيجة فحوصاتهم إيجابية، وذلك يكون بسبب وجود بقايا للفيروس، إلا أنه أمر غير مقلق.
وشدد على ضرورة التزام المتعافين بكافة الإجراءات الاحترازية، حيث إن التعافي لا يعني إفراز الجسم أجساماً مضادة كافية لصد الفيروس، أو أنها أجسام قصيرة الأمد. وفق “أخبار 24”.
ورداً على تساؤل حول التزام ممارسي الرياضة بارتداء الكمامة خاصة في الممشى، شدد على ضرورة التقيد بوضع الكمامة حماية للجميع، محذراً من عدم ارتدائها بشكل سليم سواء بوضعها أسفل الفم أو على الذقن وعدم تغطية الأنف.
ولفت إلى أن ممارسي بعض الرياضات التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، عليهم أن يستشيروا المختصين الذين يقدمون لهم الإشراف التدريبي فيما يتعلق بارتداء الكمامة من عدمه وفقا للبروتوكولات المعدة.
فيديو | متى يصبح المصاب بـ #كورونا متعافيا؟#الإخبارية pic.twitter.com/Om74DkZPlw
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 4, 2020