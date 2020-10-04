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أخبار محلية > من داخل الحرم.. فيديو يرصد مشاعر المعتمرين قبل الدخول لصحن المطاف
04/10/2020   6:06 م

من داخل الحرم.. فيديو يرصد مشاعر المعتمرين قبل الدخول لصحن المطاف

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سيطرت حالة من السعادة على المعتمرين في المسجد الحرام، حيث أعربوا خلال تواجدهم في مسجد الحرم عن سعادة بالغة قبل نزولهم إلى صحن المطاف.

ورصدت قناة الإخبارية خلال تقريرٍ لها، عملية تنظيم نزول أفواج المعتمرين إلى صحن الطواف، حيث يتم السماح للأفواج بالنزول حسب الأعداد الموجودة فعليًا في صحن الطواف، بما يضمن الحفاظ على أعداد معينة تسمح بتحقيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي. وفق “أخبار 24”.

وأشاد المعتمرون بحسن التنظيم والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما أشادوا بسهولة الإجراءات عبر تطبيق “اعتمرنا”.

من داخل الحرم.. فيديو يرصد مشاعر المعتمرين قبل الدخول لصحن المطاف

أخبار محلية
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