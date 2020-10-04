الفريق الطبي لترامب: الرئيس كان لديه أعراض خفيفة وتلقى جرعة “ريمديسفير” وقد يخرج غداً من المستشفى

كشف الفريق الطبي المشرف على علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحالة الصحية له بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد الفريق خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس الأمريكي لا يعاني في الوقت الحالي من ارتفاع درجة حرارة الجسم أو مشكلات في التنفس، مشيرًا إلى إمكانية عودة ترامب إلى البيت الأبيض بحلول غدٍ الإثنين أو بعد غدٍ.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي كان لديه أعراض خفيفة وهو الآن يتمتع بصحة جيدة، وذلك بعد خضوعه لبرنامج علاجي شامل مضاد للفيروس، موضحًا أن الرئيس الأمريكي حصل على جرعة ثانية من عقار “ريمديسفير” وسوف يستمر لمدة 5 أيام أخرى. وفق “أخبار 24”.
وذكر الفريق الطبي المشرف على علاج ترامب أنه يقوم بمتابعة مهامه من خلال تواجده في المستشفى، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يستدعي الخوف على صحته في الوقت الحالي.
وكانت تقارير إعلامية عالمية قد ذكرت أن الرئيس الأمريكي يعاني من صعوبات في التنفس ويعاني من تدهور واضح على مستوى الصحة العامة بعد إصابته بكورونا.