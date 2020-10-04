أمانة العاصمة المقدسة تنفذ جولات رقابية على الأسواق والمحلات بعدد من أحياء مكة

أسفرت الجولات الرقابية لأمانة العاصمة المقدسة في عدد من أحياء مكة المكرمة، اليوم (الأحد)، عن ضبط ومصادرة كميات من المواد الغذائية الفاسدة في الأسواق والمحلات التجارية.
ورصدت الأمانة ممثلةً في بلدية الشوقية عدداً من المُخالفات، كما قامت بمُصادرة وإتلاف 94 كيلوجراماً من الأسماك غير صالحة للاستهلاك وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المُخالفين.
كما شملت الجولات الرقابية تفقّد سوق السمك المركزي وسوق الخضار والفواكه بحي الكعكية بمكة المكرمة، أسفر عنها ضبط 3 عمَّال مخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية على المباسط المُخالفة.
فيما قامت بلدية المسفلة بحملة ميدانية على السوق العشوائي بحي النكَّاسة، أسفرت عن مُصادرة 30 مبسطاً و20 عربةً، وإتلاف 250 كيلوجراماً من الأسماك المتنوعة، إضافةً إلى إتلاف “طن” من الخضروات والفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفق “أخبار 24”.
إلى جانب جولات رقابية على الباعة الجائلين المُخالفين في بلدية المعابدة، حيث تم منع المباسط العشوائية ومصادرة 700 كيلوجرام من الخضروات والفواكه، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام؛ بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.