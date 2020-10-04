نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > السديس: وقف العمرة جاء حرصاً على صحة المعتمرين والزائرين.. واليوم نعيش فرحة كبرى بالعودة التدريجية
04/10/2020   10:05 م

السديس: وقف العمرة جاء حرصاً على صحة المعتمرين والزائرين.. واليوم نعيش فرحة كبرى بالعودة التدريجية

+ = -
599

أكد رئيس شؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن هناك التزاماً واضحاً من جانب المعتمرين بكافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم، داعيًا الله أن يرفع البلاء والجوائح عن المسلمين والعالم أجمع.

وذكر السديس خلال خطبته بعد صلاة العشاء في الحرم للمعتمرين، أننا نعيش اليوم فرحة كبرى بالعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة، مشيرًا إلى أن مشهد فتح الحرم أمام المعتمرين قادر على إدخال السرور والسعادة على قلوب المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وذكر أن من واجبنا أن نحمد الله على نعمه علينا وعلى توفيقه ولاة الأمر بالموافقة على عودة العمرة تدريجيًا، مؤكدا أن قرار الإغلاق كان حرصا على صحة وسلامة المعتمرين والزائرين. وفق “أخبار 24”.

وهنأ المعتمرين بإعمارهم الحرم المكي بالطواف والسعي والدعاء والصلاة، داعيًا الله أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين.

السديس: وقف العمرة جاء حرصاً على صحة المعتمرين والزائرين.. واليوم نعيش فرحة كبرى بالعودة التدريجية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885114702.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.