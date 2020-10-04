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أخبار محلية > مركز تدقيق الدعاوى بـ “العدل” ينجز أكثر من 147 ألف طلب خلال سبتمبر
04/10/2020   10:05 م

مركز تدقيق الدعاوى بـ “العدل” ينجز أكثر من 147 ألف طلب خلال سبتمبر

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كشفت وزارة العدل، اليوم (الأحد)، أن مركز تدقيق الدعاوى أنجز أكثر من 147 ألف طلب خلال شهر سبتمبر 2020، وذلك في 42 محكمة بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أعداد ونسب الطلبات المنجزة حسب كل محكمة مختصة، حيث بلغ عدد الطلبات في المحاكم العامة أكثر من 54.9 ألف طلب، 19% منها محال لمحكمة و81% منها معاد للمستفيد.

وفيما يخص محاكم الأحوال الشخصية تجاوز عدد الطلبات المنجزة 29.4 ألف طلب 25% منها محال للمحكمة و75% منها معاد للمستفيد، فيما بلغ عدد الطلبات في المحاكم العمالية أكثر من 7.6 ألف طلب محالة بالكامل للمحكمة.

كما تجاوز عدد الطلبات المنجزة في الدوائر النهائية 45.7 ألف طلب 47% منها محال للمحكمة و53% منها معاد للمستفيد، بينما بلغ عدد الطلبات المنجزة في المحاكم التجارية أكثر من 9.7 آلاف طلب، 10% منها محال للمحكمة و90% منها معاد للمستفيد.

"العدل" ينجز أكثر من 147 ألف طلب خلال سبتمبر

وفق “أخبار 24”.

مركز تدقيق الدعاوى بـ “العدل” ينجز أكثر من 147 ألف طلب خلال سبتمبر

أخبار محلية
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