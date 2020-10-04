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أخبار المناطق > مطعم يتسبّب في تسمم 200 شخصٍ في الباحة
04/10/2020   10:06 م

مطعم يتسبّب في تسمم 200 شخصٍ في الباحة

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تسبّب أحد المطاعم في محافظة العقيق بإصابة ما يقرب من 200 شخصٍ بحالات تسمم غذائي، ما استدعى تنويم بعض الحالات في الباحة.

وأكد المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، ماجد الشطي، حسب عكاظ، أن المستشفى استقبل 195 حالة تعاني من أعراض تسمم غذائي بعد تناولهم لوجبات من أحد المطاعم بالمحافظة، تتمثل في التقيؤ والإسهال، مشيرًا إلى أن 20 شخصًا، من بينها 5 أطفال، استدعت حالتهم التنويم في المستشفى خلال يومي الجمعة والسبت.

وأشار إلى أن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، فهد المجماج، قد توجه بزيارة قسم الطوارئ وأقسام التنويم، صباح اليوم الأحد، للاطمئنان على الحالات، موضحًا أن المستشفى تلقى دعمًا متمثلًا في ممارسين صحيين لمساعدتها في علاج الحالات، كما تم توجيه المستشفيات المرجعية بالاستعداد لاستقبال أي حالة حال تحويلها إليهم.

مطعم يتسبّب في تسمم 200 شخصٍ في الباحة

وفق “أخبار 24”.

مطعم يتسبّب في تسمم 200 شخصٍ في الباحة

أخبار المناطق
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