أمانة الرياض تُعلن انطلاق التصويت لجائزة تصميم موقع جبل أبو مخزوق التاريخي

أعلنت أمانة منطقة الرياض انطلاق مرحلة التصويت الإلكتروني على الأعمال المرشحة لنيل جوائز مسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق، التي تمتد حتى 14 أكتوبر الجاري.
وحددت لجان تحكيم المسابقة 30 عملاً تصميمياً تندرج ضمن 3 فئات رئيسة، هي الشركات والمكاتب، وفرق العمل، والطلاب والجهات الأكاديمية.
وأضافت أن للمشارك حق التصويت لعمل واحد من كل فئة، بعد أن يطلع على تفاصيل التصاميم المرشحة وما احتوته من عناصر تتضمن دراسة الوضع الحالي للموقع، وتحليلاً لأفضل استخدامات تحيط به، وتقديم تصميم عمراني للمخطط العام، وتوفير حلول مستدامة صديقة للبيئة.وفق “أخبار 24”.
وبينت أن التصويت الإلكتروني يشكل 20% من نسبة تقييم الأعمال، فيما يمثل تقييم لجان التحكيم ما نسبته 80%، التي تضم نخبة من المتخصصين في مجال العمران.
يذكر أن الجبل كان يقصده الملك عبدالعزيز، للتنزه ومشاهدة سباقات الخيول، ويُعد من أقدم الحدائق المنشأة في العاصمة.