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اخبار رياضية > رسميًا.. المملكة تتقدم لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030
05/10/2020   6:28 ص

رسميًا.. المملكة تتقدم لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

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أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تقدمه رسمياً، اليوم الأحد، للمجلس الأولمبي الآسيوي، بملف استضافة الرياض دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030.

وقال “الفيصل”: “يسعدني أن أعلن اليوم عن تقديم الملف الرسمي إلى المجلس الأولمبي الآسيوي لترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030”.وفق “أخبار 24”.

وتابع وزير الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد: “نتمنى أن يليق هذا الملف بحجم طموحاتنا وروعة عاصمة مملكتنا الحبيبة”.

رسميًا.. المملكة تتقدم لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

اخبار رياضية
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