قامت كاميرا قناة العربية بجولة داخل مركز العمليات الموحدة 911 بمنطقة الرياض والذي تم تدشينه مؤخراً من قبل وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود.
ويحتوي المركز على 4 صالات مخصصة لاستقبال المكالمات وترحيل البلاغات والكوارث والمراقبة التلفزيونية.
وأوضح قائد المركز العميد وليد الطويان، أن المركز يتلقى البلاغات على مدار الساعة ويتم التعامل معها من قبل الموظفات والموظفات بحسب الاختصاص. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المركز يأتي ضمن مبادرات جودة الحياة ومن أجل الارتقاء بالجاهزية الأمنية لمستوى أفضل وترشيد الإنفاق من خلال جعل جميع غرف العمليات تحت سقف واحد.
#نشرة_الرابعة: إطلاق 911 مركز العمليات الموحد في الرياض pic.twitter.com/UiSPeDSgy6
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 4, 2020