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اخبار رياضية > نجم المصارعة العالمي كريس جيريكو يستعين بشاب سعودي لتصميم غلاف لكتابه الجديد
05/10/2020   6:29 ص

نجم المصارعة العالمي كريس جيريكو يستعين بشاب سعودي لتصميم غلاف لكتابه الجديد

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تلقى المصمم السعودي عبدالملك طلبًا من أسطورة المصارعة العالمي، كريس جيريكو، لتصميم غلاف رسمي لكتابه الجديد.

وأكد المصمم الشاب أن الوصول إلى هذه المرحلة كان حلمًا بالنسبة له، خاصة وأنه لطالما تمنى أن يقوم ببعض التعديلات تتعلق بالإضاءة أو الخط على أغلفة كتب نجم المصارعة الشهير.

ووجه عبدالملك شكره لجيريكو على ثقته في عمله وإمكانياته، معربًا عن سعادته لكونه مصمم الغلاف الرسمي لكتابه الجديد.

وفق “أخبار 24”.

نجم المصارعة العالمي كريس جيريكو يستعين بشاب سعودي لتصميم غلاف لكتابه الجديد

اخبار رياضية
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