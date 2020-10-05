نجم المصارعة العالمي كريس جيريكو يستعين بشاب سعودي لتصميم غلاف لكتابه الجديد

تلقى المصمم السعودي عبدالملك طلبًا من أسطورة المصارعة العالمي، كريس جيريكو، لتصميم غلاف رسمي لكتابه الجديد.
وأكد المصمم الشاب أن الوصول إلى هذه المرحلة كان حلمًا بالنسبة له، خاصة وأنه لطالما تمنى أن يقوم ببعض التعديلات تتعلق بالإضاءة أو الخط على أغلفة كتب نجم المصارعة الشهير.
ووجه عبدالملك شكره لجيريكو على ثقته في عمله وإمكانياته، معربًا عن سعادته لكونه مصمم الغلاف الرسمي لكتابه الجديد.
ما قد حلمت بحياتي يجيني يوم ويطلب مني الأسطورة كريس جيريكو بأني أصمم له الغلاف الرسمي لكتابة الجديد!
من سنين وأنا أشوف أغلفة كتب كريس وأقول آخ لو اغير الخط او الإضاءة شوي بيصير احسن، والحمدلله بعد كم سنة أكون انا مصمم الغلاف الرسمي!
شكر كثير ل @IAmJericho لوثوقة دائما فيني 🙏🏽🇸🇦❤️ pic.twitter.com/MYDNnfC6aW
— Abdulmalik (@97Abdulmalik) October 4, 2020
وفق “أخبار 24”.