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أخبار محلية > الحقيل يطلق مبادرة لتفعيل شراكة المجتمع في صناعة القرار في القطاع البلدي
05/10/2020   6:30 ص

الحقيل يطلق مبادرة لتفعيل شراكة المجتمع في صناعة القرار في القطاع البلدي

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أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، اليوم (الأحد) مبادرة تنظيم وحوكمة استطلاعات الرأي في القطاع البلدي، لضمان تفعيل المشاركة المجتمعية في صناعة القرار وتحسينه.

وأوضح أن الوزارة تعتزم إطلاق 9 استطلاعات لإشراك الجهات ذات العلاقة في برامج خدمات القطاع البلدي التي تستهدف 80 ألف مواطن ومقيم.

وتتمثل أبرز الاستطلاعات التي يتم تنفيذها عبر منصة “استبيان” الخدمات البلدية والمشهد الحضري في المدن ونظافة المدن، وخدمات البنية التحتية والمرافق العامة وسلامة الغذاء في المطاعم. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المنصة تتيح المشاركة المجتمعية من خلال طرح الآراء واقتراح الحلول وتقديم الشكاوى حول خدمة معينة.

الحقيل يطلق مبادرة لتفعيل شراكة المجتمع في صناعة القرار في القطاع البلدي

أخبار محلية
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