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أخبار محلية > بالفيديو.. مُتحدث صحة مكة يكشف الحالة الصحية للمعتمرين في اليوم الأول
05/10/2020   6:30 ص

بالفيديو.. مُتحدث صحة مكة يكشف الحالة الصحية للمعتمرين في اليوم الأول

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كشف المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حمد العتيبي الحالة الصحية للمعتمرين في اليوم الأول لعودة العمرة.

وأوضح خلال حديثه اليوم (الأحد) لقناة الإخبارية أن جميع المعتمرين ينعمون بصحة جيدة والفرق الطبية التي استقبلتهم في الحرم المكي لم تلاحظ أي حالات اشتباه بفيروس كورونا من خلال الفرز البصري.

وأضاف وفق “أخبار 24” أن المرافقين المخصصين لمرافقة المعتمرين يقومون بمتابعة تنفيذهم الاشتراطات الصحية المتمثلة في لبس الكمامات والمحافظة على التباعد.

وبيّن أن هناك فرقاً طبيةً أخرى متواجدة داخل الحرم مخصصة للحالات الطارئة.

بالفيديو.. مُتحدث صحة مكة يكشف الحالة الصحية للمعتمرين في اليوم الأول

أخبار محلية
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