نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. كفيف يكشف قصة نجاح مشروعه الاستثماري في تجارة العطور
05/10/2020   6:31 ص

بالفيديو.. كفيف يكشف قصة نجاح مشروعه الاستثماري في تجارة العطور

+ = -
833

كشف شاب كفيف قصة إنشائه مشروعاً استثمارياً يتمثل في متجر إلكتروني، وتجاوزه الصعاب والتحديات التي واجهته.

وأوضح الشاب أحمد العامر أنه أنشأ المتجر بمساعدة شقيقه، من خلال بيع العود والعطورات، ومن ثَمَّ إضافة أصناف مختلفة مثل أدوات القهوة.

وأضاف في حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية اليوم (الأحد) أن ثقته الكبيرة في عطوره جعلته يضع خيار الاسترجاع بعد الشراء، وبحمد الله لم يطلب أي عميل إعادة المنتج. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن المستقبل أصبح للتجارة الإلكترونية وأن أكثر زبائنه في الرياض وبريدة.

بالفيديو.. كفيف يكشف قصة نجاح مشروعه الاستثماري في تجارة العطور

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885114736.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.