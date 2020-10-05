بالفيديو.. كفيف يكشف قصة نجاح مشروعه الاستثماري في تجارة العطور

كشف شاب كفيف قصة إنشائه مشروعاً استثمارياً يتمثل في متجر إلكتروني، وتجاوزه الصعاب والتحديات التي واجهته.
وأوضح الشاب أحمد العامر أنه أنشأ المتجر بمساعدة شقيقه، من خلال بيع العود والعطورات، ومن ثَمَّ إضافة أصناف مختلفة مثل أدوات القهوة.
وأضاف في حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية اليوم (الأحد) أن ثقته الكبيرة في عطوره جعلته يضع خيار الاسترجاع بعد الشراء، وبحمد الله لم يطلب أي عميل إعادة المنتج. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المستقبل أصبح للتجارة الإلكترونية وأن أكثر زبائنه في الرياض وبريدة.
فيديو | كيف استطاع الكفيف أحمد أن يؤسس متجراً للعود والعطورات في ظل أزمة #كورونا؟ #الراصد pic.twitter.com/IS5Z3U2guc
— الراصد (@alraasd) October 4, 2020