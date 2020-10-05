بالفيديو.. النصر يعلن التعاقد مع لاعب الفتح علي الحسن

أعلن نادي النصر التعاقد مع لاعب نادي الفتح علي الحسن، حيث نشر عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو أكد من خلاله الأنباء التي أشارت إلى تعاقده مع اللاعب.
من جانبه، أبدى اللاعب سعادته بالانضمام للفريق النصراوي، مقدماً الشكر لرجال النصر وجماهيره، واصفاً الفريق بالكيان الكبير وأن انضمامه إليه محطة هامة في مشواره.
جدير بالذكر أن علي الحسن (23 عاماً) يلعب في مركز الوسط، وكان لاعباً بارزاً في صفوف الفتح قبل أن ينتقل إلى نادي النصر.
🎨 : ☑️ pic.twitter.com/NJHHz4iIct
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 4, 2020
وفق “أخبار 24”.