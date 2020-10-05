فيلم قصير يوثّق كيفية استقبال المُعتمرين بالمسجد الحرام وسط تطبيق الاحترازات

بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيلماً قصيراً لاستقبال المسجد الحرام أول فوج من المعتمرين، بعد تعليق دام عدة شهور؛ بسبب جائحة “كورونا”.
ووثّق الفيلم بعضاً من الجهود المبذولة لتوفير أجواء صحية مطمئنة للمعتمرين، من خلال عمليات التعقيم المستمرة.
كما ظهر مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، بدايةً من قياس درجات حرارة المعتمرين والتأكد من ارتدائهم الكمامات، إلى جانب الحفاظ على التباعد الجسدي خلال أداء المناسك. وفق “أخبار 24”.
أضناهم الشوق والحنين، حتى دخلوا #المسجد_الحرام آمنين، محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، يرجون من الله ذلك النداء الخالد، “أدخلوها #بسلام_آمنين“#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/rgknyNlhNy
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 4, 2020