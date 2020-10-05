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أخبار محلية > في ظل التعليم عن بعد.. استشاري يحذر من إصابة الطلاب والطالبات بـ “السمنة”
05/10/2020   6:36 ص

في ظل التعليم عن بعد.. استشاري يحذر من إصابة الطلاب والطالبات بـ “السمنة”

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حذر استشاري أطفال من الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية الناجمة عن السمنة لدى الأطفال والمراهقين، جراء المكوث في المنازل أثناء التعليم عن بُعد.  

وقال استشاري الأطفال الدكتور بشير جمعة، إن نقص النشاط الفيزيائي للجسم يرفع معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات، موضحاً أن تلك الحالة يرافقها حالات اكتئاب؛ بسبب عدم الخروج من المنزل.  

ولفت خلال مداخلة مع برنامج “صباح العربية”، إلى أن الآثار المستقبلية للسمنة لدى الطلاب والطالبات قد تصل إلى ارتفاع الضغط الشرياني وزيادة الشحوم والإصابة بالربو، وكذلك زيادة أمراض القلب.  وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن مؤشر كتلة الجسم الطبيعية عند الأطفال تكون ما بين 18 إلى 25، لكن عند ارتفاعها عن 30 يدخل الطفل مرحلة البدانة، لافتاً إلى أن الإحصائيات العالمية تشير لوفاة 2.6 مليون إنسان سنوياً بسببها.  

 

في ظل التعليم عن بعد.. استشاري يحذر من إصابة الطلاب والطالبات بـ “السمنة”

أخبار محلية
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