بالفيديو.. تعرف على أول أمين لمدينة الرياض وما شهدته في عهده

نشرت دارة الملك عبدالعزيز تقريراً عن الأمير فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود، الذي كان أول من تولى منصب أمين مدينة الرياض، وشهدت العاصمة في عهده نقلة نوعية في التطور والنهوض العمراني.
وأوضح الباحث محمد الحوطي، أن الأمير فهد المولود عام 1330 هـ، عين أميراً لمنطقة القصيم عام 1354 هـ، ثم أميراً لمنطقة الباحة عام 1356 هـ، وصدر أمر بتعيينه رئيساً لبلدية الرياض عام 1375 هـ، والتي تغير مسماها فيما بعد لأمانة مدينة الرياض.
وقال الحوطي إن الأمير فهد إبان توليه أمانة المدينة كان الملك سلمان وقتها أميراً لمنطقة الرياض، حيث شهدت العاصمة نهوضاً عمرانياً وتحول العمران فيها من البناء الطيني إلى البناء المسلح. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الأمير فهد بن فيصل سكن في قصر يقع في شارع العطايف حينما عين أميناً للعاصمة، لكنه انتقل منه بعد ذلك واستخدم القصر لفترة من الزمن كمدرسة للبنات.
#فيديو الدارة |📺
الأمير فهد بن فيصل بن فرحان أول أمين لمدينة #الرياض استطاع أن يحقق رؤية #خادم_الحرمين_الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز حين كان أميراً لها ويقدم الحلول والنقلات العمرانية.
هذا التوثيقي لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/ghuE3mUHk5
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) October 3, 2020