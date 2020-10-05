نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بالفيديو.. تعرف على أول أمين لمدينة الرياض وما شهدته في عهده
05/10/2020   6:36 ص

بالفيديو.. تعرف على أول أمين لمدينة الرياض وما شهدته في عهده

+ = -
1080

نشرت دارة الملك عبدالعزيز تقريراً عن الأمير فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود، الذي كان أول من تولى منصب أمين مدينة الرياض، وشهدت العاصمة في عهده نقلة نوعية في التطور والنهوض العمراني. 

وأوضح الباحث محمد الحوطي، أن الأمير فهد المولود عام 1330 هـ، عين أميراً لمنطقة القصيم عام 1354 هـ، ثم أميراً لمنطقة الباحة عام 1356 هـ، وصدر أمر بتعيينه رئيساً لبلدية الرياض عام 1375 هـ، والتي تغير مسماها فيما بعد لأمانة مدينة الرياض. 

وقال الحوطي إن الأمير فهد إبان توليه أمانة المدينة كان الملك سلمان وقتها أميراً لمنطقة الرياض، حيث شهدت العاصمة نهوضاً عمرانياً وتحول العمران فيها من البناء الطيني إلى البناء المسلح. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الأمير فهد بن فيصل سكن في قصر يقع في شارع العطايف حينما عين أميناً للعاصمة، لكنه انتقل منه بعد ذلك واستخدم القصر لفترة من الزمن كمدرسة للبنات. 

بالفيديو.. تعرف على أول أمين لمدينة الرياض وما شهدته في عهده

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885114757.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.