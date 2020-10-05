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أخبار محلية > بالفيديو.. فريق بحثي سعودي يتوصل لـ 20 طفرة جينية لفيروس “كورونا”
05/10/2020   6:37 ص

بالفيديو.. فريق بحثي سعودي يتوصل لـ 20 طفرة جينية لفيروس “كورونا”

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كشف رئيس أحد الفرق البحثية بجامعة الملك سعود الدكتور صالح المحسن، عن توصل الفريق من خلال فحص نحو 125 حالة لأكثر من 20 طفرة جينية، تؤدي إلى الإصابة الشديدة والحرجة بفيروس “كورونا”.  

وأوضح المحسن في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن تلك الجهود تهدف إلى معرفة الأسباب الوراثية والمناعية لوجود حالات خطرة بالفيروس.  

ولفت إلى أن أحد أهداف البحث هو التوصل للسبل التي تزيد من استفادة مرضى “كورونا” من مادة “الأنترفيرون”، مشيراً إلى أن البحث يعمل حالياً على تحديد التوقيت المناسب لاستخدام تلك المادة والجرعات المناسبة أيضاً. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. فريق بحثي سعودي يتوصل لـ 20 طفرة جينية لفيروس “كورونا”

أخبار محلية
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