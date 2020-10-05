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أخبار محلية > بالفيديو.. مغرد سعودي يربح مليوني ريال من التسويق الإلكتروني في عام 2020.. ويوضح الطريقة
05/10/2020   6:38 ص

بالفيديو.. مغرد سعودي يربح مليوني ريال من التسويق الإلكتروني في عام 2020.. ويوضح الطريقة

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كشف المغرد عبد الله الفوزان، عن تحقيقه أرباحاً شهرية تتجاوز 100 ألف ريال سعودي من التسويق والتجارة الإلكترونية. 

وقال الفوزان، إن أرباحه في شهر أكتوبر الجاري بلغت 38 ألف ريال، كما أنها وصلت خلال عام 2020 إلى نحو مليوني ريال.  

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، أن مسألة تحقيق أرباح من التسويق والتجارة الإلكترونية، تحتاج إلى فهم للتقنية وعلم وإجراء محاولات عديدة لتصويب الأخطاء.  

ولفت إلى أن تحقيق تلك المكاسب من التجارة الإلكترونية جرى بواسطة الإعلانات على السوشيال ميديا، وحسابه على “تويتر”، واستخدام المنصات وحسابات المشاهير في نشر الإعلانات.  


 وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مغرد سعودي يربح مليوني ريال من التسويق الإلكتروني في عام 2020.. ويوضح الطريقة

أخبار محلية
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