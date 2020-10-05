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أخبار الخرج > بالصور.. مستشفى #الدلم يطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
05/10/2020   12:28 م

بالصور.. مستشفى #الدلم يطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

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بحضور سعادة مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني ، نظم قسم مكافحة العدوى في المستشفى حملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية استهدفت كافة العاملين في المستشفى. كما شملت بعض المراجعين و المرضى ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية.

و أكّد الدكتور الدخيني أن هذه الحملة تتزامن مع دخول الأجواء المعتدلة و وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة و حملتها (نخلي هالموسم سليم) و تستهدف كافة الممارسين الصحيين تزامناً مع توفير اللقاح في كافة مراكز الرعاية الأولية التابعة لقطاع الإشراف و الموجهة لكل من يرغب بالتطعيم خصوصاً الفئات الاكثر تأثراً بالفايروس.

كما حثّ على المبادرة بأخذ اللقاح الذي يعتبر آمناً، لاسيما هذا العام و الذي يترافق مع ظهور فيروس كوفيد -١٩ و هو ما يخفف من اللبس المتوقع و الخلط بين حالات الإنفلونزا الموسمية و فيروس كورونا. و ناشد الأهالي و كافة سكان المحافظة بضرورة التقيد بالاحترازات الصحية و التمسك بالتباعد الاجتماعي في المناسبات الاجتماعية و الأماكن العامة. كما انتهز هذه الفرصة بالتشديد على كافة زوار قرية الدلم التراثية التي أنطلقت هذه الايام، بالتعاون مع الفرق الطبية المتواجدة و الحث على اتباع السلوكيات السليمة.

بالصور.. مستشفى #الدلم يطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

أخبار الخرج
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