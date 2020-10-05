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أخبار محلية > شاهد.. طفل يلفت الأنظار بصوته الجميل في تلاوة القرآن الكريم.. ويوضح هدفه المستقبلي
05/10/2020   12:33 م

شاهد.. طفل يلفت الأنظار بصوته الجميل في تلاوة القرآن الكريم.. ويوضح هدفه المستقبلي

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روى طفل جذب صوته خلال تلاوة آيات من القرآن الكريم بمقطع فيديو متداول الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة إتقانه التلاوة في وقت قصير والهدف الذي يُخطط له بالمستقبل.  

وقال القارئ علي عبدالسلام في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه بدأ حفظ القرآن في سن السابعة تقريباً وختمه في عمر التسع سنوات، مشيراً إلى أن والديه كان لهما الفضل في هذا الأمر.  

ونوه إلى أن أفضل أوقات حفظ القرآن لديه بعد صلاة الفجر، وأنه يراجع يومياً جزءاً ونصف من القرآن الكريم، مشيراً إلى أن هدفه المستقبلي هو نشر كتاب الله عز وجل في جميع أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.

 

شاهد.. طفل يلفت الأنظار بصوته الجميل في تلاوة القرآن الكريم.. ويوضح هدفه المستقبلي

أخبار محلية
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