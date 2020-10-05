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أخبار محلية > وزير الصناعة: المملكة تدرس المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات
05/10/2020   12:39 م

وزير الصناعة: المملكة تدرس المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات

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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن المملكة تدرس المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات.

وقال الخريف إن السيارات الكهربائية قطاع جديد يمكن للمملكة أن تستثمر فيه، خاصة في مجال البطاريات.

وأشار وزير الصناعة، وفقًا لـ “عكاظ”، إلى أن المملكة ستقوم بمسح كامل لمنطقة الدرع العربي لاكتشاف المعادن فيه، حيث خصصت لذلك نحو ملياري ريال، لافتا إلى انطلاق مشروعين خلال الأسابيع القادمة بهدف الحصول على معلومات دقيقة عن الثروات الطبيعية في المملكة.

وأبان، أن حجم الصادرات السعودية، وصل إلى قرابة 300 مليار ريال، ويُستهدف رفع قيمة الصادرات مستقبلاً لتصل إلى ضعف المبلغ الحالي.

وأضاف، أن عدد المصانع المحلية بلغ حتى اليوم 5400 مصنع، تساهم بتوفير فرص وظيفية لـ600 ألف عامل، بينهم 220 ألف عامل سعودي.

وشدد على أن المملكة، كانت من أقل الدول التي عانت قلة الإمدادات خلال جائحة كورونا.

وزير الصناعة: المملكة تدرس المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات

أخبار محلية
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