جامعة الملك خالد تُنشئ وحدة "الجينوم والطب الشخصي".. وهذه أهدافها

أعلنت جامعة الملك خالد إنشاء وحدة الجينوم والطب الشخصي، بهدف توفير بيئة بحثية آمنة ومتكاملة، لدراسة الأمراض الوراثية المنتشرة في المملكة، وتحديد المسببات المرتبطة بها.
وأوضحت أن أحد أغراض إنشاء الوحدة، الإسهام في تقليل تكاليف الرعاية الصحية من خلال التشخيص المبكر للأشخاص المحتملة إصابتهم بأمراض معينة.
وأشارت إلى أن المركز البحثي سيعمل على تحديد وتقييم العوامل الوراثية والبيئية التي تؤثر على مدى الاستجابة الدوائية للمرضى.
وبيّنت أن أقسام الوحدة ستشمل عددًا من المختبرات النوعية، منها: مختبر تسلسل الحمض النووي والتعبير الجيني، والمعلومات الحيوية، والبروتينات، بالإضافة لمختبر وراثة البكتيريا والفيروسات وعيادة خاصة بالاستشارات الوراثية والأيضية.
وفق “أخبار 24”.