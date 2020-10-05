أعلنت جامعة الملك خالد إنشاء وحدة الجينوم والطب ‏الشخصي، بهدف توفير بيئة بحثية آمنة ومتكاملة، لدراسة ‏الأمراض الوراثية المنتشرة في المملكة، وتحديد المسببات ‏المرتبطة بها.‏

وأوضحت أن أحد أغراض إنشاء الوحدة، الإسهام في تقليل ‏تكاليف الرعاية الصحية من خلال التشخيص المبكر للأشخاص ‏المحتملة إصابتهم بأمراض معينة.‏

وأشارت إلى أن المركز البحثي سيعمل على تحديد وتقييم ‏العوامل الوراثية والبيئية التي تؤثر على مدى الاستجابة الدوائية ‏للمرضى.‏

وبيّنت أن أقسام الوحدة ستشمل عددًا من المختبرات النوعية، ‏منها: مختبر تسلسل الحمض النووي والتعبير الجيني، ‏والمعلومات الحيوية، والبروتينات، بالإضافة لمختبر وراثة البكتيريا والفيروسات وعيادة خاصة ‏بالاستشارات الوراثية والأيضية.‏

جامعة الملك خالد تُنشئ وحدة "الجينوم والطب الشخصي".. وهذه أهدافها

وفق “أخبار 24”.