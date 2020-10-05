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اخبار رياضية > نحن مستاؤون من الوضع الحالي.. تصريحات مثيرة من نجم الأهلي بعد تدهور نتائج الفريق
05/10/2020   12:43 م

نحن مستاؤون من الوضع الحالي.. تصريحات مثيرة من نجم الأهلي بعد تدهور نتائج الفريق

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أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، معتز هوساوي، عن حزنه الشديد من مستوى الفريق في السنوات الأخيرة، كاشفًا عن سبب تراجع فريقه خلال الفنرة الماضية.

وقال “هوساوي” في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “مشكلتنا في ضغط المباريات والتوقف، ولا أرى أي تقصير من الجهاز الفني واللياقي، الإصابات شيء يعود على اللاعب نفسه”.

وأوضح نجم الأهلي: “نحن كلاعبين مستائين من الوضع الحالي للفريق، وليس بأيدينا كلاعبين عمل أي شيئ”، مؤكدًا: “لو بيدنا لجلبنا للنادي كل شيئ لكي نسعد الجماهير”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “الجمهور لا يستحق ما يحصل في النادي، ونأمل أن نكون أفضل في الموسم المقبل، وأن يكون لدينا أجانب أفضل وأن نعود بمستوى موسم 2016″، مضيفًا: “كلاعبين لن نتخلى عن النادي في هذه الظروف وسبق وأن مرينا بظروف أصعب”.

وأشار “هوساوي”: “لدينا الكابتن حسين عبدالغني، يقف مع جميع اللاعبين الصغار في هذه الظروف.. وكلاعبين كبار نستفيد منه، والإدارة أيضًا ما تقصر، عمر اللاعب قصير في الملاعب لذلك فكرت بالاستثمار بالمشاريع التجارية”.

نحن مستاؤون من الوضع الحالي.. تصريحات مثيرة من نجم الأهلي بعد تدهور نتائج الفريق

اخبار رياضية
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