“فيفا” يعطي الاتحاد الآسيوي الضوء الأخضر بشأن احتجاج النصر

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات شكوى نادي النصر، التي تقدم بها ضد نادي بيرسبوليس الإيراني، بحجة عدم أهلية بعض لاعبي الفريق الإيراني المشارك في دوري أبطال آسيا.
وقدمت إدارة نادي النصر، وفقًا لـ”الرياضية”، احتجاجًا ضد بيرسبوليس، بتهمة مشاركة لاعبين تم التعاقد معهم وتسجيلهم في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من قرار منع النادي من التعاقدات؛ لعدم دفع مستحقات الكرواتي برانكو مدرب بيرسبوليس السابق.
وأوضحت التقارير، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للاستفسار عن الاحتجاج المُقدم من نادي النصر، ضد الفريق الإيراني.
وأشارت إلى أن “فيفا” أعطى الضوء الأخضر للاتحاد الآسيوي، لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا في القضية.
وخرج النصر من منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد خسارته بضربات الترجيح (3-5) أمام بيرسبوليس.