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اخبار رياضية > “النعيمة” يوجه رسالة إلى إدارة وأعضاء شرف الهلال
05/10/2020   12:45 م

“النعيمة” يوجه رسالة إلى إدارة وأعضاء شرف الهلال

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وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، صالح النعيمة، رسالة إلى إدارة وأعضاء شرف النادي، لمواصلة مسيرة الفريق المميزة خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وقال “النعيمة”: “بعد التحية.. لاشك أن موسم 2019-2020 كان موسماً ناجحاً، ومواصلة المسيرة يحتاج المزيد من الجهد والعمل والدعم من قبل الإدارة الموقرة ومن قبل أعضاء شرف الهلال الكرام”. وفق “أخبار 24”.

ونشر “النعيمة” صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لعدد من بطولات الزعيم، وعلق عليها: “ففي رآيي أن الهلال بحاجة أكبر لإلتفاف أعضاء شرفه و محبيه أكثر من السابق، وذلك لتحقيق مايصبوا اليه الجميع وبالتوفيق للجميع”.

“النعيمة” يوجه رسالة إلى إدارة وأعضاء شرف الهلال

اخبار رياضية
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