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اخبار رياضية > “الاتحاد” يعلن انضمام ثلاثة من نجومه إلى المنتخب الوطني
05/10/2020   12:45 م

“الاتحاد” يعلن انضمام ثلاثة من نجومه إلى المنتخب الوطني

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أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأحد، عن تلقيه خطابًا من اتحاد كرة القدم، يتضمن استدعاء كل من اللاعب سعود عبدالحميد، وعون السلولي، والمنضم حديثًا إلى صفوف الفريق عبدالرحمن اليامي؛ وذلك للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني الأولمبي.

ويُدشّن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، غدًا الإثنين برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها شهر يوليو من العام المقبل، حيث تحتضن مدينة الدمام معسكر “الأخضر” والذي يمتد حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للأولمبياد. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المنتخب الأولمبي أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

“الاتحاد” يعلن انضمام ثلاثة من نجومه إلى المنتخب الوطني

اخبار رياضية
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