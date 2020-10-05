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اخبار رياضية > أول قرار من “فيتوريا” بعد وداع النصر دوري أبطال آسيا أمام “برسبوليس”
05/10/2020   12:46 م

أول قرار من “فيتوريا” بعد وداع النصر دوري أبطال آسيا أمام “برسبوليس”

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن أول قرار اتخذه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، بعد خروج فريقه من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 عقب الخسارة أمام برسبوليس.

وقرر فيتوريا، وفقًا لـ”سعودي سبورت”، منح لاعبي فريق النصر راحة لمدة أسبوع، وذلك بعد نهاية مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن يعود اللاعبون للتدريبات الجماعية استعداداً لبداية الدوري مساء يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يخوض فريق النصر أولى مبارياته في الموسم الرياضي الجديد، أمام نظيره الفتح، يوم الأحد الموافق 18 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

أول قرار من “فيتوريا” بعد وداع النصر دوري أبطال آسيا أمام “برسبوليس”

اخبار رياضية
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