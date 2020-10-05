تلقى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الإثنين) التعازي في وفاة الشيخ الراحل الصباح، من عدد من أمراء المملكة.
واستقبل أمير الكويت في المطار الأميري كلا من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز، وأمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
كما قدّم الأمراء التعازي لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الصباح، والشيخ جابر العبد الله الصباح، والشيخ ناصر المحمد الصباح، والشيخ جابر المبارك الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.
وفق “أخبار 24”.