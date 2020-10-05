تعرف على نسب الاشتراك في فروع نظام “التأمينات” ونسبة تحمل صاحب العمل والمشترك

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات، تتضمن خصما 18% للتأمين الخاص بالمعاشات، ويستفيد من هذا النظام، المواطنون فقط، ويتحمل صاحب العمل 9% والمشترك 9%.
وأشارت إلى أنه يتم خصم 2% شهريًا كتأمين ضد الأخطار المهنية ويستفيد منه المواطنون والمقيمون، على أن تخصم النسبة كاملة من صاحب العمل، أما نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) فيتم خصم 2% من المواطنين فقط، توزع بالمناصفة بين صاحب العمل والمشترك( 1%).
وبيّنت أن عناصر الأجر التي يستقطع منها الاشتراك تتضمن، الأجر الأساسي، شاملًا العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات، وكذلك بدل السكن. وفق “أخبار 24”.