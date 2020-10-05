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أخبار محلية > تعرف على نسب الاشتراك في فروع نظام “التأمينات” ونسبة تحمل صاحب العمل والمشترك
05/10/2020   3:57 م

تعرف على نسب الاشتراك في فروع نظام “التأمينات” ونسبة تحمل صاحب العمل والمشترك

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن نسب الاشتراك في ‏فروع نظام التأمينات، تتضمن خصما ‏‏18% للتأمين الخاص ‏بالمعاشات، ويستفيد من هذا النظام، المواطنون فقط، ويتحمل صاحب العمل 9% ‏والمشترك 9%.‏

وأشارت إلى أنه يتم خصم 2% شهريًا كتأمين ضد الأخطار المهنية ‏ويستفيد منه المواطنون ‏والمقيمون، على أن تخصم النسبة كاملة من صاحب العمل، أما نظام التأمين ضد ‏التعطل عن العمل (ساند) ‏فيتم خصم 2% من المواطنين فقط، توزع بالمناصفة بين صاحب العمل والمشترك( 1%).‏

وبيّنت أن عناصر الأجر التي يستقطع منها الاشتراك تتضمن، ‏الأجر الأساسي، شاملًا العمولات والنسب ‏المئوية من الأرباح ‏والمبيعات، وكذلك بدل السكن. وفق “أخبار 24”.

تعرف على نسب الاشتراك في فروع نظام “التأمينات” ونسبة تحمل صاحب العمل والمشترك

أخبار محلية
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