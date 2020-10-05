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أخبار محلية > العقوبة تصل إلى إنهاء الخدمة.. وزير العدل يحيل 7 قضاة ‏لمجلس التأديب
05/10/2020   9:43 م

العقوبة تصل إلى إنهاء الخدمة.. وزير العدل يحيل 7 قضاة ‏لمجلس التأديب

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وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وزير العدل، الدكتور وليد ‏الصمعاني، على إحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب ‏بالمجلس.‏

وجاء قرار الإحالة نتيجة مسببات ‏مختلفة، منها استغلال بعضهم لنفوذه الوظيفي لغايات شخصية، ‏أو الإخلال بواجباتهم الوظيفية، كارتكاب عددٍ من المخالفات ‏الإجرائية، بالإضافة للتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام الرسمي، ‏والتهاون في إنجاز الأعمال‎.‎

يُشار أن الأدوات الرقابية والمتابعة من قبل المجلس الأعلى ‏للقضاء تحول دون أيّ محاولة لاستغلال الوظيفة القضائية، إذ يتم ‏تحويل المخالفين إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق ‏أحكام نظام القضاء، والتي قد تصل عقوبتها إلى إنهاء الخدمة‎ .وفق “أخبار 24”.‎

العقوبة تصل إلى إنهاء الخدمة.. وزير العدل يحيل 7 قضاة ‏لمجلس التأديب

أخبار محلية
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