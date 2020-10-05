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أخبار محلية > وجوه ضاحكة وباسمة.. هكذا عبّر معتمر سوداني عما لاقاه من خدمات في المناسك (فيديو)
05/10/2020   9:44 م

وجوه ضاحكة وباسمة.. هكذا عبّر معتمر سوداني عما لاقاه من خدمات في المناسك (فيديو)

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عبَّر معتمر سوداني عن سعادته البالغة بما لاقاه من خدمات ميسرة خلال أداء مناسك العمرة، مؤكدًا أن الوجوه الضاحكة والباسمة هي أكثر ما وجده في العمرة.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه استطاع حجز موقع له في أفواج المعتمرين الأولى بعد العودة من جائحة كورونا بسهولة كبيرة عبر تطبيق “اعتمرنا”، مشيرًا إلى أن الإجراءات تمت بسرعة كبيرة وسهولة واضحة. وفق “أخبار 24”.‎

وأشاد المعتمر بالتنظيم الذي وجده خلال أداء المناسك، سواء أثناء الطواف أو من خلال الخدمات الأخرى مثل عبوات المياه، موجهًا الشكر إلى القائمين على تنظيم العمرة والإجراءات الاحترازية، متمنيا أن يستمر تنظيم العمرة بعد نهاية الجائحة كما هو الآن.

وجوه ضاحكة وباسمة.. هكذا عبّر معتمر سوداني عما لاقاه من خدمات في المناسك (فيديو)

أخبار محلية
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