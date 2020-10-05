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أخبار محلية > احتفالًا باليوم العالمي لكبار السن.. استراحة بالرياض تمنع دخول من هم دون الـ 30
05/10/2020   9:47 م

احتفالًا باليوم العالمي لكبار السن.. استراحة بالرياض تمنع دخول من هم دون الـ 30

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احتفلت إحدى الاستراحات بالرياض باليوم العالمي لكبار السن على طريقتها الخاصة، مانعة دخول من هم أقل من 30 سنة.

ورصد تقرير لقناة الإخبارية الأجواء ومظاهر الاحتفال داخل الاستراحة، والتي تنوعت ما بين الأحاديث وذكر النوادر الخاصة بالموجودين في المجلس، بالإضافة إلى أداء الرقصات الشعبية والتقليدية.

ورأت الاستراحة أن إبعاد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا هو أحد سبل الاحتفال بكبار السن، في إطار اليوم العالمي المخصص لتكريمهم على أدوارهم الممتدة في الحياة.

وفق “أخبار 24”.‎

احتفالًا باليوم العالمي لكبار السن.. استراحة بالرياض تمنع دخول من هم دون الـ 30

أخبار محلية
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