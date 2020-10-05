كشفت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، عن أهم الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد الواجب اتباعها أثناء أداء مناسك العمرة، وذلك لضمان عمرة آمنة وصحية لكل معتمر.
وتضمّنت الإجراءات الوقائية؛ أخذ المعتمر تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية قبل العمرة بـ 10 أيام، وتعقيم اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية، والمحافظة على مسافة آمنة بينه وبين الآخرين.
كما يجب على المعتمر ارتداء الكمامة طوال الوقت والتخلّص منها بالطريقة السليمة، واستخدام أدوات معقمة ومكان مناسب للحلاقة، والتوجّه لأقرب منشأة صحية أو الاتصال على 937 عند الشعور بأعراض المرض.
وفق “أخبار 24”.