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أخبار محلية > بندر بن سلطان عن الخلاف مع قطر: دولة هامشية “القراد يبقى قراد والجمل يبقى جمل”
06/10/2020   6:54 ص

بندر بن سلطان عن الخلاف مع قطر: دولة هامشية “القراد يبقى قراد والجمل يبقى جمل”

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أكد رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير بندر بن سلطان إن الخلاف مع دولة قطر شيء هامشي، وأن أفضل طريقة في التعامل معها هي التجاهل.

وقال الأمير في الجزء الأول من الفيلم الوثائقي “مع بندر بن سلطان” على قناة “العربية”، إن الشعب القطري شقيق وحبيب، ولكن الدولة هامشية ولا تستحق أن يرد عليها، مستشهدا بمثل شعبي يقول “القراد يبقى قراد والجمل يبقى جمل”، في إشارة لمكانتها التي لا تستحق الاهتمام.

وفق “أخبار 24”.

بندر بن سلطان عن الخلاف مع قطر: دولة هامشية “القراد يبقى قراد والجمل يبقى جمل”

أخبار محلية
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